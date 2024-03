Banca Centrală a Suediei pledează pentru păstrarea numerarului S-a atras atenția! Banca Centrala a Suediei a lansat un avertisment despre dispariția numerarului. Instituția pledeaza pentru pastrarea banilor cash, ca soluție garantata prin lege. In caz contrar, subliniaza specialiștii, pot aparea mai multe probleme. Digitalizarea platilor a provocat probleme ca fraudele si excluderea unor grupuri, fiind necesara o legislatie specifica pentru a ne asigura ca si numerarul poate fi folosit pentru a plati, se arata in raportul anual publicat joi de Banca Centrala a Suediei (Riksbank), transmite Reuters . Protectie pentru cei care folosesc bani cash Banca Centrala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca sunt investiții semnificative in viața utilizatorilor moderni, telefoanele inteligente trebuie sa fie protejate in consecința. Nu iți va conveni sa achiziționezi un smartphone scump și la prima scapare din mana sa il vezi zgariat sau chiar spart. Așadar, in discuție intra foliile de protecție…

- Potrivit raportului anual publicat joi de Banca Centrala a Suediei (Riksbank) și citat de Reuters, digitalizarea plaților a generat probleme precum fraudele și excluderea unor grupuri, evidențiind necesitatea unei legislații specifice pentru a garanta ca numerarul ramane o opțiune viabila pentru plați.…

- Cursa LATAM Airlines LA800, un Boeing 787-9 Dreamliner, a aterizat pe aeroportul din Auckland conform programului, luni dupa-amiaza (ora locala), potrivit FlightAware. In mod normal, zborul face escala in Auckland in drumul sau spre Santiago de Chile. Un purtator de cuvant al companiei aeriene sud-americane…

- Avand in vedere temperaturile ridicate din ultima perioada, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Brașov au zece recomandari pentru bicicliștii care aleg sa exploreze traseele montane. 1. Pregatirea bicicletei – Asigura-te ca bicicleta ta este in stare buna de funcționare…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…

- Anunturile viitoare au ca scop lansarea productiei de semiconductori avansati, care alimenteaza smartphone-uri, inteligenta artificiala si sisteme de arme, a scris WSJ, citand directori din industrie familiarizati cu negocierile. Directorii se asteapta ca unele anunturi sa vina inaintea discursului…

- Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia asigura securitatea Codex Aureus prin contractarea unei firme specializate in paza Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia asigura securitatea Codex Aureus prin contractarea unei firme specializate in paza Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, cunoscuta pentru patrimoniul…