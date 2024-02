Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inceput sa efectueze lovituri aeriene asupra unor ținte din Irak și Siria, inceputul a ceea ce va fi probabil o serie de lovituri americane pe scara mai larga asupra milițiilor susținute de Iran care au comis atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, potrivit a doi oficiali…

- Administratia americana a aprobat planuri de lovituri pentru o durata de mai multe zile in Irak si Siria asupra unor tinte care includ "personal si facilitati iraniene", a relatat joi canalul american CBS News, citand oficiali de la Washington, potrivit Reuters.Anuntul survine dupa mai multe zile…

- Trei soldați americani au fost uciși și zeci de miliatari au fost raniți dupa ce o drona a lovit duminica un avanpost militar din Iordania, cunoscut cu numele de Turnul 22. Locația atacata este doar una dintre multele baze pe care SUA le au in Orientul Mijlociu. Iata ce se știe despre bazele americane…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat marți ca s-a hotarat cum sa raspunda la atacul cu drona care a ucis membri ai serviciilor americane in Iordania, transmite Reuters.Președintele Joe Biden a raspuns „da” atunci cand a fost intrebat de reporteri daca a decis cum sa raspunda la atacuri, potrivit…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti ca s-a hotarat asupra modului in care Statele Unite vor raspunde atacului cu drona comis duminica de grupari pro-iraniene asupra trupelor americane stationate in nord-estul Iordaniei, in apropierea frontierei cu Siria, dupa ce a examinat cum pot fi pedepsite…

- Israelul a atacat aerian o poziție din Siria folosita de Corpul Garzilor Revoluționare din Iran, susțin surse iraniene citate de Reuters. Doi oameni au murit și alții sunt raniți, au precizat sursele, potrivit Mediafax.Doua persoane au fost ucise și alte cateva au fost ranite luni in timpul atacurilor…

- Președintele SUA, Joe Biden, susține ca in spatele atacului asupra bazei militare americane din estul Iordaniei s-ar afla grupari militare radicale susținute de Iran. Biden a spus ca SUA va razbuna acest atac ”in momentul pe care noi il vom alege”.Citește și: Atacul care arunca in aer Orientul Mijlociu:…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…