- Un raport al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA arata ca pandemia a avut un impact major asupra sanatatii mintale a generatiilor tinere. Un sondaj realizat pe peste 5.000 de tineri arata cu un sfert dintre acestia s-au gandit la sinucidere in luna iunie.

- Tinerii care si-au pierdut locurile de munca sau nu au mai mers la scoala in timpul pandemiei de coronavirus (COVID-19) risca sa se confrunte cu ‘efecte traumatizante’ in timpul vietii lor profesionale active, daca guvernele nu furnizeaza imediat sprijin, se arata intr-un raport publicat de Organizatia…

- Intre 5 si 8% din populatia americana a fost contaminata de noul coronavirus, a estimat joi directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Robert Redfield, care insista asupra faptului ca pandemia este departe de a fi eradicata in tara, anunța news.ro."Intre 5 si 8% dintre…

- Administratia presedintelui american Donald Trump a decis prelungirea pe termen nedefinit a unui ordin care permite serviciului de control la frontiera sa ii expulzeze pe imigrantii fara documente, invocand ingrijorari in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza DPA.Robert Redfield, directorul…