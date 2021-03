Stiri pe aceeasi tema

- "In Romania exista peste 26 milioane de conexiuni mobile, 135,6% raportat la populatia tarii, iar 97% dintre romani utilizeaza un smartphone, potrivit raportului Hootsuite: Digital 2021 despre situatia mediului digital la nivel global, dar si aplicat pe fiecare tara in parte. Conform unui sondaj online…

- Apple si Samsung au avut traiectorii opuse in T4 2020, conform Gartner. Apple a crescut cu 15%, iar Samsung a pierdut 12% din cota pe care o detinea in urma cu un an. T4 este, in mod traditional, trimestrul in care Apple “straluceste” an de an, fiind primul in care sunt comercializate seriile noi de…

- Samsung a lansat un model numit Galaxy F62 care dispune de un ecran de 6,7 inci, dar mai ales de o baterie uriașa de 7.000 mAh, pe o piața unde foarte puține telefoane au baterie de peste 4.500 mAh. Modelul este disponibil doar în India și costa între 330 și 350 de dolari, fiind un telefon…

- Xiaomi a emis in cursul zilei un comunicat care prezenta situația la zi a celor mai importanți producatori de smartphone-uri de pe piața din Romania . Conform raportului Canalys, Samsung este numarul 1 pe piața conform datelor furnizate in Q4 2020, in timp ce topul este urmat de Apple, Huawei, Xiaomi…

- ​În ultimul trimestru din 2020 Apple a stabilit un record pentru numarul de telefoane livrate de orice companie în decurs de trei luni, cu peste 90 de milioane, iar Samsung a livrat 74 de milioane, arata datele IDC. Huawei a totalizat 32 de milioane, scadere de 42%, din cauza sancțiunilor…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- A trecut ceva timp de cand telefoanele pliabile au revenit pe piața, mai inovative și cu un aer mult mai cool. Samsung și Motorola au fost primele companii care au lansat smartphone-uri pliabile, Xiaomi este in proces de creare și testare, iar Apple se pare ca nu se grabește in acest sens, de abia acum…

