”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei blockchain de a fi parte esentiala in strategiile viitoare ale organizatiilor reiese si din cel mai recent raport CEO Panel Survey, care arata ca aproape doua treimi dintre directorii executivi (61%) plaseaza digitalizarea operatiunilor si a principalelor procese de afaceri printre primele trei…