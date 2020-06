Raport BNR: Efecte benefice pe termen lung ale pandemiei pentru tineri „Crizele economice generate de epidemii au reprezentat pana in prezent momente de rascruce pentru noi dezvoltari tehnologice, sociale și economice. In cazul epidemiei SARS, utilizarea plaților digitale a inregistrat o creștere substanțiala in China, marcand punctul de plecare pentru o economie digitalizata. Premisele unei astfel de creșteri au fost asigurate de o imbunatațire a infrastructurii de internet și a accesului la serviciile bancare etc.", se arata in document. In cazul pandemiei curente, spune raportul, masurile severe impuse de gradul ridicat de raspandire au redus… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

