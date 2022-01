RAPORT: A treia zi cu peste 19.000 de cazuri noi de COVID-19. 48 de decese raportate

Grupul de Comunicare Strategica anunta ca pana sambata, la ora 10:00, s-au inregistrat peste 19.000 de cazuri noi de COVID-19. La ATI sunt internate 582 de persoane, cu 18 mai mult decat in ziua anterioara. Au fost raportate 48 de decese, 4 fiind anterioare. Incidenta cazurilor in Bucuresti a crescut la 8,77, de la 8,03, in urma cu o zi. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 19.371 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 278 mai putin decat in ziua anterioara. 1.906 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o…