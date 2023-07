Stiri pe aceeasi tema

- SUCCES… O noua victorie pentru luptatorul K1 Andrei Sirghi. Vasluianul l-a invins pe Vasile Cecan in cadrul Galei „Noaptea Gladiatorilor”, desfașurata la Tomești, județul Iași. La trei saptamani de la victoria obținuta in fața lui Rayko Levițchi, la Suceava, in Gala „Colosseum Tournament”, vasluianul…

- MUTARI… Rapid Brodoc incearca sa-și definitiveze lotul cu care sa abordeze sezonului 2023-2024 al Ligii 3, care se anunța unul destul de incarcat, cu participarea in Liga 3 și in faza naționala a Cupei Romaniei. Dupa ce a ajuns la o ințelegere cu mai mulți jucatori de baza, clubul vasluian le-a prelungit…

- MERCATO… Rapid Brodoc e de neoprit. Echipa antrenata de Romica Dorin continua mutarile pentru viitorul sezon al Ligii 3. Brodocul a facut deja 9 transferuri in aceasta vara și a prelungit contractele mai multor jucatori de baza. Zilele trecute, “alb-vișinii” au mai adus 4 jucatori tineri, pentru a acoperi…

- DORINȚA… Louis Munteanu, votat cel mai bun tricolor al lunii mai, a oferit un interviu pentru FRF unde a vorbit și despre un posibil debut la prima reprezentativa. Partida dintre Kosovo și Romania se joaca vineri, 16 iunie, chiar de ziua lui Louis Munteanu, cand va implini 21 de ani. Convocat la echipa…

- CAMPIONI… Se pregatește sarbatoarea la Vaslui inainte de CSM Vaslui – SC Comstar Vaslui, partida din etapa a doua a play-off-ului. Cu cinci etape inainte de finalul Ligii 4, CSM Vaslui are 11 puncte peste Comstar, astfel ca daca invinge astazi devine matematic campioana a județului. Partida dintre CSM…

- LA SCOR… Singura reprezentanta a județului in Liga 3, Rapid Brodoc s-a salvat, matematic, de la retrogradare, dupa ce a invins cu 5-0 (3-0) pe Știința Miroslava, in ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. Baieții lui Romica Dorin s-au distrat cu defensiva Miroslavei, iar diferența de scor…

- FINAL INCINS… Cu 4 etape ramase de jucat din sezonul regulat al Ligii 4, lupta pentru ultimul loc de play-off e pasionanta. FC Vulturești a profitat de pasul greșit al Garceniului și a revenit pe loc de play-off. Atacantul Ionuț Pintilie a marcat toate golurile in victoria obținuta de Vulturești, pe…

- ARAD. Victoria (scor 1-0) cu CSM Resita din etapa a 5-a a play-off-ului Ligii 3 la fotbal, face ca Soimii Lipova sa se apropie la doar doua lungimi – 51, respectiv, 49 de puncte - de liderul din Resita.