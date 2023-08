Stiri pe aceeasi tema

- In urma spectacolului creat de Gheboasa pe scena festivalului UNTOLD 2023, mai multe persoane s-au aratat indignate de versurile cantate de artistul iubit de milioane de adolescenți. Ei bine, in urma discuțiilor, renumitul cantareț de trapp a fost amendat de Jandarmeria din Cluj cu 1.000 de lei. Așadar,…

- Ia amploare scandalul pornit in urma concertului susținut de Gheboasa pe scena UNTOLD! Cantarețul, Jandarmeria Cluj și organizatorii celebrului evenimentu au fost citați de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii care o face o ancheta in acest caz.

- Oana Pellea intervine in scandalul Gheboasa: Fiecare generație pretinde, mai agresiv sau nu, supremația in ‘inventarea roții’!Oana Pellea intervine in scandalul Gheboasa de la Untold 2023 și comenteaza pe marginea razboiului dintre generații. Celebra actrița a indemnat la exprimare eleganta și nu…

- Gheboasa, amendat de catre Jandarmeria Cluj, in urma concertului de la Untold. A fost sesizat CNCD Gheboasa, amendat de catre Jandarmeria Cluj, in urma concertului de la Untold. A fost sesizat CNCD Jandarmeria Cluj s-a sesizat in cazul scandalului creat in jurul concertului susținut de catre Gheboasa…

- Ca urmare a faptului ca opinia publica din Romania a dezbatut intens prestația muzicala a tanarului rom Gheboasa, președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa (APRPE), Nicolae Paun, face urmatoarele precizari:„Cu privire la prestația tanarului Gheboasa, observ ca acest nou curent muzical aparut…

- S-a aflat cine este omul din spatele trapperului Gheboasa. Ce sfaturi a primit de la mentorul sau: 'Du-te și rupe-i!'Trapperul, care a crescut fara tatal sau natural, a gasit un mentor in Lucian Ștefan, proprietar al casei de discuri Global Recods și fost iubit al Innei, informeaza adevarul.ro.…

- Scandalul provocat de Gheboasa la Untold, unde mii de adolescenți au cantat la unison cu versuri pline de obscenitați și indemnuri la consumul de droguri, a fost taxat de expertul antidrog Catalin Țone. El atrage atenția asupra vulnerabilitații adolescenților și le cere parinților mai multa atenție