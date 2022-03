Stiri pe aceeasi tema

Un batalion de voluntari din Republica Cecena a sosit in Ucraina pentru a participa la razboiul din Ucraina, a precizat sambata liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov.

Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, un protejat al presedintelui Vladimir Putin, a afirmat luni ca se afla in Ucraina alaturi de fortele Moscovei care desfasoara o ofensiva in tara, noteaza AFP preluat de agrepres.

Primaria din orașul Mariupol anunța ca s-a format cordonul umanitar, iar cetațenii vor fi evacuați din oraș incepand cu ora 12.00 (ora locala).

In orașul din sudul Ucrainei, Herson, pe tot parcusul nopții s-au dat batalii grele, iar jurnaliștii locali raporteaza faptul ca, in acest moment, orașul este inconjurat de trupele rusești.

FIFA a anuntat, duminica seara, primele sale decizii impotriva Rusiei in contextul atacarii Ucrainei de catre rusi, relateaza News.ro.

Ministrul de Interne Lucian Bode anunța ca romanii trebuie sa ramana calmi cand vad asaltul salbatic al Rusiei asupra Ucrainei, in condițiile in care rușii au ajuns deja in Kiev.

Liderul republicii autoproclamate Donetk din estul Ucrainei a anuntat sambata mobilizarea generala, informeaza AFP.

Kremlinul a afirmat miercuri ca presedintele rus Vladimir Putin este in favoarea negocierilor si diplomatiei pentru depasirea tensiunilor asupra Ucrainei si ca Moscova considera deschiderea pentru negocieri exprimata de presedintele american Joe Biden drept "un semnal pozitiv", informeaza Reuters