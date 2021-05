Ramona Saseanu, propunerea PNL pentru poziția de director general interimar al Societatii Romane de Televiziunea, a fost validata in functie, marti seara, in plenul Parlamentului, cu 240 voturi pentru si 135 impotriva. Și Societatea Romana de Radiodifuziune are un nou șef interimar: Liviu Popescu, propus de USR-PLUS, a obtinut cu 237 de voturi pentru si 134 impotriva, potrivit Agerpres . TVR și Radioul Public au doi noi șefi dupa ce camerele reunite ale Senatului și Radioului au respins , marti, rapoartele de activitate pe anii 2017, 2018 si 2019 ale celor doua instituții, iar Doina Gradea si…