Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Vera Mitran preia conducerea Finanțelor teleormanene ianuarie 25, 2024 11:55 Schimbare la conducerea Administrației Județene a Finanțelor Publice Teleorman – Vera Mitran va prelua, prin transfer, funcția de șef al instituției care gestioneaza finanțele publice la nivelul județului.…

- Nicolae Piron, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul controlul legalitații, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritațile locale, a fost numit cu caracter temporar in funcția publica vacanta din…

- Incepand de astazi, noul secretar general al Prefecturii Buzau este Nicolae Piron, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul controlul legalitații, al aplicarii actelor normative, contencios administrativ, aplicarea apostilei, procesul electoral și relații cu autoritațile locale.…

- Este oficial. Președintele Consiliului European, Charles Michel, candideaza la alegerile pentru Parlamentul European , transmite presa din Belgia. ”Am decis sa candidez la alegerile europene din iunie 2024”, a anunțat Charles Michel. Am luat aceasta decizie impreuna cu familia mea politica din Belgia…

- Deși suntem in plina austeritate, Guvernul se pregatește sa lanseze o noua structura guvernamentala: Agenția Romana de Cooperare Tehnologica și Industriala pentru Securitate și Aparare (ARCTIS). Rolul acesteia este offset-ul achizițiile militare din strainatate. In prezent, totul este la stadiul de…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau starea de incompatibilitate a zece aleși locali, dintre care unul este directorul unei mari companii de sub tutela Ministerului Energiei, condus de catre Sebastian…

- In aceasta dimineața au avut loc percheziții la Ministerul de Finanțe. Potrivit unor informații pe surse, procurorii DNA au sigilat ușa biroului secretarului general adjunct – Purice Ioan Cristian. Purice Iona Cristian ar ocupa funcția de inspector clasa I gra d profesional asistent din cadrul ANAF.…

- Medicul Horatiu-Remus Moldovan a fost numit vineri in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii. Decizia a fost semnata de premierul Marcel Ciolacu si publicata in Monitorul Oficial. ”La data intrarii in vigoare a prezentei decizii, domnul Horatiu-Remus Moldovan se numeste in functia de secretar…