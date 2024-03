Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, duminica seara, ca Romania va avea cea mai moderna fabrica de pulberi pentru munitie, la care va fi partener si Uniunea Europeana. Ciolacu l-a criticat pe șeful Statului Major al Armatei pentru declarația referitoare la incapacitatea Romaniei de a produce in prezent…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…

- Intrebat intr-un interviu daca Minvest ar urma sa achite statului roman o parte din cheltuielile evaluate la 10 milioane de euro pe care Romania ar urma sa le primeasca de la compania RMGC in urma procesului intentat de aceasta si pierdut la Tribunalul Arbitral, ministrul a raspuns ca trebuie vazut…

- Suspendarea taxelor la import si a contingentelor pentru exporturile ucrainene catre UE va fi prelungita cu inca un an, Comisia Europeana avansand astazi o propunere in acest sens. In acelasi timp se va avea in vedere consolidarea protectiei produselor agricole sensibile din Uniunea Europeana, se arata…