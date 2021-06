Ramona Iulia Chiriac a fost numita sef al Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, iar mandatul sau va incepe luna viitoare, informeaza un comunicat al CE. Chiriac va fi reprezentanta oficiala a Comisiei Europene in Romania, sub autoritatea politica a presedintelui Ursula von der Leyen. Ea are cetatenie romana si este diplomat de cariera, cu o experienta de aproape 20 de ani in afaceri europene, dobandita inclusiv la nivel local, in Romania. „Prin prisma functiilor pe care le-a ocupat, a dobandit competente solide de comunicare strategica si de reprezentare politica, precum si o cunoastere…