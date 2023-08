Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne al Lituaniei, Agne Bilotaite, a declarat miercuri ca Polonia și statele baltice discuta despre inchiderea completa a graniței cu Belarus, daca este necesar, conform Ukrainskaia Pravda.„Am convenit asupra coordonarii etapelor tehnice, a algoritmilor, cum ar arata o astfel…

- Razboi in Ucraina, ziua 538. Administratia Joseph Biden a anuntat, luni, asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 200 de milioane de dolari, insistand ca sprijinul aliatilor occidentali va fi mentinut cat va fi necesar pentru respinge

- Arheologii au descoperit ramașițele unui ciine de talie mica din perioada romana. Descoperirea a fost facuta in zona Oxford, din Marea Britanie. Specialiștii care lucreaza in perimetrul Wittenham Clumps din Oxfordshire spun ca animalul de talie mica, are inalțimea de doar 20 de centimetri, a trait acum…

- Oamenii de știința din Australia au descoperit in sudul Vietnamului o oala straveche in care se gatea condimentul curry in urma cu peste 2.000 de ani. Descoperirea a fost facuta in timpul sapaturilor arheologice din situl orașului Oc Eo din provincia An Giang. Specialiștii de la Universitatea Naționala…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte opt au fost ranite luni, cand un avion Cessna 208 s-a prabușit intr-un hangar al unui centru de parașutism pe timp de vreme rea, au anunțat autoritațile, citate de AP. Un avion de dimensiuni mici s-a prabusit luni seara pe un hangar dintr-un aeroport in apropiere…

