Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a solicitat sprijinul a 250.000 de persoane voluntare pentru a ajuta serviciul de sanatate sa faca fata pandemiei de coronavirus.Secretarul penru Sanatate, Matt Hancock, a spus ca studentii in ultimul an la medicina si asistentele medicale vor fi mutati in prima linie a Serviciului…

- Un numar de 2.000 de posturi urmeaza sa fie reduse din ANAF, dupa ce Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare in acest sens. Anuntul a fost facut de Ionel Danca, seful Cancelariei premierului.Guvernul a adoptat, marți seara, un proiect de hotarare pentru reorganizarea ANAF. Astfel,…

- UPDATE 19.00: Intalnirea liberalilor cu șeful statului s-a incheiat. A inceput la ora 17.00, la Vila Lac 2 și a durat doua ore. Primul care a parasit Vila Lac 2 unde a avut loc intalnirea a fost premierul Ludovic Orban, urmat de Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Florin Cițu, europarlamentari ai PNL, a…

- Sistemul de sanatate sta pe un butoi de pulbere. Guvernul nu a alocat bani pentru majorarile de salarii din sanatate, care ar fi trebuit sa se aplice de la inceputul acestui an. Mai multi...

- Economia Statelor Unite a creat 225.000 de noi locuri de munca in luna ianuarie, cu mult peste așteptarile economiștilor, oferind noi semne ca expansiunea economica are in continuare la baza fundamente solide pe fondul șomajului scazut și al creșterilor de salarii, transmite BBC preluat de mediafax.Raportul…

- Ziarul Unirea Schimbari majore in sistemul de sanatate. Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat Schimbari majore in sistemul de sanatate. Spitalele private vor asigura in premiera servicii medicale de urgența decontate integral de stat Guvernul…

- Aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) si Austria (10%), la polul opus situandu-se…

- Inspecția Muncii anunța Programul cadru de acțiuni pentru anul 2020, care cuprinde principalele campanii și acțiuni care vor fi realizate la nivel național. Acțiunile de control desfașurate de Inspecția Muncii in cursul anului 2019, s-au concretizat in urmatoarele rezultate: numarul total…