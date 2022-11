Medicina de familie are cel mai mare deficit de medici și urmeaza un val uriaș de pensionari, avertizeaza Colegiul medicilor, care cere suplimentarea locurilor pentru rezidențiat la aceasta disciplina. Numai ca autoritațile au scos doar 321 de locuri, in condițiile in care doar deficitul de medici de familie era de peste 700. Colegiul Medicilor din […] The post Ramanem fara medici de familie. Ce masuri cere Colegiul medicilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .