Stiri pe aceeasi tema

- Muzica n-a fost in carantina nici macar in perioada de izolare. Mai exact, artiștii din toata lumea au continuat sa susțina concerte pentru publicul lor, in spațiul virtual, fapt care le-a dat idei și artiștilor autohtoni. Printre primii care au imbrațișat aceasta idee este și Raluka. Printre artiștii…

- Sindicatul Liber din Invatamant Maramures (SLI MM) se vede nevoit sa intervina in contextul informatiilor aparute in ultimele zile in presa vizavi de atitudinea dezinteresata a unor cadre didactice fata de scoala online si, implicit, fata de elevi. “Pandemia de coronavirus care a dus la mutarea orelor…

- Dupa coronabonduri, UE se indreapta spre o noua controversa. Ar trebui statele membre sa plateasca o “taxa corona”? Dupa neintelegerile despre emiterea de datorie comuna pentru a ajuta economia afectata de pandemia de COVID-19, UE pare sa se indrepte catre o alta dispute. Potrivit Reuters,…

- Arena din Ghencea e aproape de finalizare, iar controversa din jurul numelui a fost lamurita de cititorii GSP. Intr-o proporție covarșitoare, aceștia au ales ca stadionul sa se numeasca „Steaua”. Nume importante din istoria clubului au opinat ca stadionul ar trebui sa poarte numele lui Emeric Jenei,…

- Unii dintre elevii din București ar putea sa fie nevoiți sa se obișnuiasca cu inca o schimbare, din luna septembrie, cand ar putea fi primiți, la intrare, cu o investiție de 12.000 de euro.

- Washington Post scrie despre ”pandemia de corupție” generata de coronavirus, intr-un articol care inventariaza achiziții și cheltuieli suspecte din Romania, Columbia, Argentina și Bangladesh, preluat de G4media. ”In Romania, unde procedura normala de licitație a fost suspendata pentru a accelera achizițiile,…

- Peter Navarro, consilier pe probleme comerciale la Casa Alba, a lansat acuzații la adresa Chinei cu privire la faptul ca nu a facut publice informații despre infecțiile cu noul coronavirus de indata ce le-a avut. Ba mai mult, acesta susține ca motivul pentru care a facut asta a fost faptul ca și-a dorit…

- Pandemia care a luat cu asalt tot globul, a semanat ingrijorarea și in mintea și inima ocna mureșenilor. In plus, avand in vedere reglementarile in vigoare, marea majoritate a cetațenilor iși vor petrece mai multe zile la rand inchiși in casa sau iși vor desfașura activitațile in limitele propriei curți.…