Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii spune ca salariile la stat nu se taie, dar se face o verificare o a ”justetei” unor sporuri: ”Legea salarizarii unitare numai unitara nu este!” Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a celor platiti din bani publici, a anuntat,…

- Salariile bugetarilor nu vor fi taiate, dar se va echilibra sistemul de sporuri din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind ca se verifica justetea unor sporuri.

- Salariile nu se taie, dar se va umbla la sistemul de acoperire echitabila a celor platiti din bani publici, a anuntat, joi seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, subliniind, in acest sens, ca se face o verificare o a justetei unor sporuri. " Una este sa te referi la nivelul de salarizare si una este…

- 900.000 de pensionari din Romania primesc lunar o pensie de 800 de lei, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ea a spus ca Guvernul are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la aceste anomalii existente.

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. „Salariul minim va fi indexat maine (nr. miercuri 13 ianuarie 2021), in sedinta de Guvern.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut, vineri, 8 ianuarie a.c., ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor…

- Prim-ministrul Florin Cițu, anunț care intereseaza mii de romani: „Astazi am ținut neaparat sa am consultari cu ministrul Muncii, Raluca Turcan, și reprezentanții Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, pe tema creșterii salariului minim brut, pentru anul 2021.

- Orice om simte ca exista supra-incarcari ale aparatului bugetar, dar Guvernul nu isi propune sa dea afara angajati din sistemul public, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului.…