- Casa Regala este un reper al patriotismului și al dragostei de țara, afirma Marcel Ciolacu. Premierul a avut marți o intrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Romane, la Palatul Elisabeta. „Mulțumesc Custodelui Coroanei și Principelui Radu pentru invitația facuta. Casa Regala…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a anuntat, luni, ca a fost demarata licitatia pentru „interventii de urgenta” la acoperisurile castelelor Peles si Pelisor, bugetul estimat fiind de aproximativ 1,7 milioane de euro. „Muzeul Peles, obiectiv deosebit de patrimoniu, este supus degradarii accentuate.…

- Miniștrii liberali Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, Ligia Deca, ministrul Educației, Adrian Ioan Vestea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Raluca Turcan, ministrul Culturii, au lansat Planul Național de Acțiune privind Siguranța Școlara.

- Procedura de evaluare pentru inscrierea Ansamblului monumental „Calea Eroilor”, creat de Brancuși la Targu Jiu, in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, a fost realizata de misiunea tehnica a ICOMOS (Consiliul Internațional pentru Monumente și Situri) care a avut loc in perioada 19-22 iulie. In cadrul…

- Raluca Turcan, ministrul Culturii, a formulat astazi un raspuns cu privire la situația in care a avizat azilul din Voluntari in care au avut loc orori, in perioada in care era ministrul Muncii.

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune, luni, ca ministrul Culturii, Raluca Turcan, este cea care, atunci cand a fost ministru al Muncii, a avizat azile ale groazei și ar trebui sa faca un pas in spate, dupa modelul Gabrielei Firea și a lui Marius Budai, informeaza Mediafax.Raluca Turcan…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, presedinte al PNL Arges, considera ca lipsa educatiei juridice reprezinta o cauza pentru multe dintre problemele cu care se confrunta societatea romaneasca. „Educatia juridica este o prioritate pentru Romania (…). Sa stiti ca o sursa principala pentru multe rele din…