- Comisia de Monitorizare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a activat, joi, procedura de examinare a respectarii normelor democratice in Romania in cazul angajarii raspunderii Guvernului Ludovic Orban pe schimbarea legislatiei electorale, a declarat pentru STIRIPESURSE.RO senatorul…

- "In momentul in care incepe sesiunea parlamentara avem cateva proiecte extrem de importate la care tinem pentru a fi votate in Parlament, acelea sunt legate de alegerea primarilor in doua tururi si de revenire la modalitatea de alegere a presedintilor de consilii judetene, este proiectul de lege…

- Liderul deputaților USR Stelian Ion considera nepotrivite ezitarile PNL în legatura cu revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, în contextul în care liberalii cereau în anul 2015, Guvernului tehnocrat, sa adopte o ordonanța de urgența în acest sens, noteaza…

- ​PMP îi solicita premierului Ludovic Orban sa emita OUG sau sa își asume raspunderea pe proiectele privind alegerea primarilor în doua tururi și reducerea numarului de parlamentari, invocând acordul semnat la învestirea Guvernului. PMP considera ca PSD și UDMR constituie…

- Raluca Turcan a declarat ca, in cazul in care proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin nu va trece in Parlament, atunci Guvernul va lua alte masuri. Vicepremierul a precizat ca opțiunea unei moțiuni de cenzura exista in orice moment Reacția a venit in contextul in care…

- "Incepem pregatirea intensa alegerilor locale, ne-am stabilit un calendar de pregatire a celor mai buni candidati de primar si presedinti de Consiliul Judetean, astfel incat, daca alegerile locale se vor desfasura cel mai rapid in 24 mai - pe un calendar care prevede datele posibile pentru aceste…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, luni, ca nu sunt șanse foarte mari ca proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi sa treaca de Parlament. Acesta a afirmat, in contexul in care PNL a garantat USR și ALDE ca proiectul va fi susținut, ca premierul desemnat s-a angajat sa nu emita OUG,…

- Una dintre discuțiile aprinse care au ținut scena publica in ultimele saptamani este cea legata de alegerea primarilor din doua tururi de scrutin. Deși, la nivel declarativ, modificarea legii electorale este susținuta de numeroși parlamentari, pe langa cei ai USR, care au și propus-o, faptic acest…