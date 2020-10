Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca oamenii trebuie sa respecte regulile privind limitarea raspandirii noului coronavirus si ca este o practica nu numai in Romania ca atunci cand vecinii observa incalcarea legii in curtea vecinului, sa sesizeze Politia. Turcan a adaugat ca nu exista o satisfactie…

- "Eu am iesit cu familia sa mananc, cu nepotul meu, cu viitoarea nora posibil, cu fratele meu. Buzaul este in scenariul verde. Au venit si doi colegi ai mei de partid. A fost o greseala, recunosc. Cu totii am achitat amenzile. Cand a venit mancarea ne-am despartit si am stat la mese separate. A fost…

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 2.849 de apeluri la numarul unic de urgența 112 și 971 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetațenilor.Citește și: CE a DECIS: in timp ce medicii anunța ca romanii MOR in spitale, Romania trimite 30 de ventilatoare…

- Raluca Turcan a explicat in cursul serii de marți, faptul ca Guvernul a pus la dispoziția autoritaților locale bani pentru pregatirea stocurile din unitațile de invațamant. Mai mult decat atat, vicepremierul a ținut sa menționeze ca școlile au tot ceea ce le trebuie din perspectiva sanatații, fiind…

- Poliția avertizeaza romanii care iși parcheaza mașinile in fața blocului. Aceștia pot avea neplaceri. Este vorba de un fenomen care a luat amploare in Romania. Ce avertizeaza poliția. Ce poți pați daca parchezi mașina in fața blocului Fenomenul de furt a luat amploare și romanii se pot trezi fara o…

- Punctul de pensie creste cu 14%, de la 1 septembrie. Cițu: ”Este cea mai mare suma pe care au primit-o romanii la pensie vreodata” Valoarea punctului de pensie va creste cu 14% de la 1 septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei, potrivit proiectului de rectificare bugetara publicat…

- 10 august 2018 este o rana neinchisa a democrației romanești recente, a declarat vicepremierul Raluca Turcan la doi ani de la evenimentele care au scandalizat țara.„10 august 2018 este o rana neinchisa a democrației romanești recente. Dupa Mineriada, nu credeam sa mai vad proteste reprimate…

