Raluca Pașcu, fosta soție a lui Pepe, criticată în mediul online pentru acest gest Raluca Pașcu (28 de ani), fosta soție a lui Pepe (41 de ani), a publicat duminica, 25 aprilie 2021, o fotografie cu fiica lor, Rosa (6 ani), pe Instagram. Fostul cuplu are impreuna doua fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra. Raluca și Pepe au divorțat la notar pe 8 februarie 2021. Raluca Pașcu, fosta soție a lui Pepe, criticata in mediul online pentru acest gest Mezina a implinit 6 ani de curand, mai precis pe 5 aprilie. In mediul online, Raluca a publicat recent o imagine in care apare alaturi de micuța, care și-a aniversat de Florii onomastica. „La mulți ani noua! La mulți ani și voua, celor… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

