- De pe covorul roșu direct in strada. Soarta nu a fost prea blanda cu fostul model Loni Willison, care de cațiva ani traiește pe strazi, mancand din resturile pe care oamenii le arunca in tomberoane.

- Fiecare roman a vazut-o cel puțin o data pe micile ecrane, insa noi avem imagini pe care nimeni nu le-a mai vazut pana acum, cu Olimpia Melinte. Celebra actrița a atras toate privirile pe strazile din Capitala, cu o ținuta superba și cu un zambet de milioane. Iata ce imagini au surprins paparazzii de…

- Amalia Bellantoni a facut primele declarații dupa ce s-a certat cu Mirela Vaida la „Acces direct” și a parasit emisiunea. Fosta concurenta de la „Chefi la cuțite” crede ca prezentatoarea de la Antena Stars are ceva personal cu ea.In ediția de ieri a emisiunii „Acces direct” a avut loc un schimb de replici…

- Simona Halep a invins-o pe Coco Gauff, luni, in optimile turneului WTA de la Madrid, revenind in setul doi dupa ce a fost condusa cu 1-4. Dupa partida de la Caja Magica, sportiva din SUA a fost surprinsa la intrarea pe unul din terenurile de antrenament, vorbind cu tatal ei și fiind vizibil afectata…

- Reprezentantii Asociatiei „Milioane de Prieteni” reușeau cu o luna in urma sa o aduca pe ursoaica Mașa, din Ucraina in Romania. Fosta vedeta de circ, Mașa a murit insa la numai doua saptamani dupa ce a ajuns in Sanctuarul de la Zarnesti, in urma unei comotii cerebrale. Acum alti doi „refugiati” vor…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Iasmina Hills a dezvaluit ce se intampla in casnicia ei, dupa ce soțul milionar a vizitat-o pe fosta partenera de viața. Ce a marturisit vedeta și cum se ințelege acum cu cel care manageriaza statuia Libertații.

- Xonia, in varsta de 32 de ani, a vorbit despre perioada grea prin care a trecut, dupa ce fost diagnosticata cu o boala autoimuna. Pana acum, fosta concurenta de la „Survivor Romania” 2022, a evitat sa dea detalii despre subiectul sensibil din viața ei. „De cand am fost diagnosticata cu o boala autoimuna,…

- Viața de actrița nu este chiar atat de ușoara, dar Doinița Oancea știe sa-și faca timp și pentru ea. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze rare la un restaurant de lux din Capitala. Cum se distreaza vedeta, dar și alaturi de cine.