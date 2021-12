Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Badulescu, care e jurat in emisiunea „Bravo, ai stil” de ani de zile, a dezvaluit acum pentru Libertatea ca iși face propria academie de moda. E incantata și mandra de noul ei proiect care e in derulare. De ani de zile Raluca Badulescu e pasionata de moda. Acum, vedeta vrea sa ii invețe și pe…

- Gica Hagi a recunoscut ca a avut o oferta de a prelua naționala României, fostul internațional având o discuție cu Razvan Burleanu, președintele FRF. Antrenorul Farului a refuzat propunerea, iar unul dintre foștii colegi de la naționala l-a criticat dupa decizia luata. Hagi…

- Raluca Badulescu a fost prinsa conducand sub influența substanțelor psihoactive. Vedeta s-a ales cu dosar penal, dupa ce Poliția rutiera i-a facut un test rapid, in urma caruia s-a descoperit ca jurata de la ”Bravo ai stil!” se afla sub influența substanțelor interzise. Vedeta de la ”Bravo ai stil!”…

- Raluca Badulescu apare saptamanal pe micul ecran, e jurat in emisiunea „Bravo, ai stil”, de la Kanal D. De ani de zile e in lumina reflectoarelor, așa ca de-a lungul timpului a fost felicitata pentru felul in care arata și se imbraca, dar și criticata aspru, Acum, vedeta a spus ca nu poate fi pe placul…

- Raluca Badulescu are ajutor atunci cand vine vorba despre treburile casnice. Jurata de la „Bravo, ai stil! Celebrities” are un program destul de incarcat și iși dedica mare parte a timpului proiectelor in care este implicata.Felul in care arata este foarte important pentru Raluca Badulescu, tocmai din…

- Catalin Botezatu nu a vorbit prea des despre tatal sau, asta pentru ca in ultima perioada nu au mai avut o relație atat de apropiata. Celebrul designer a marturisit de ce s-a produs ruptura dintre ei, dar a vorbit și despre momentele grele prin care au trecut amandoi in același timp.Invitat in emisiunea…