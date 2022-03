Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Maramureș intenționeaza sa realizeze un parc industrial și la Targu Lapuș, dupa ce a demarat de cateva luni procedurile pentru viitoarele parcuri industriale de la Farcașa, Șomcuta Mare, Baia Sprie, Groși. In ședința extraordinara de vineri, 18 martie, consilierii județeni au aprobat…

- Zilele trecute, Consiliul Județean Maramureș a aprobat utilizarea din excedentul anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, a sumei de 200.000 lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare. Mai exact, suma a fost alocata catre Inspectoratul pentru…

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat desemnarea lui Bondici Valeria in vederea numirii ca administrator provizoriu in primul Consiliu de Administrație al Societații Comerciale „Parcuri Industriale Maramureș S.A.”, in locul lui Lazar Dumitrița ca urmare a vacantarii postului prin demisie.…

- UPDATE: CJSU Maramureș a aprobat inființarea taberei de refugiați pe stadionul din Sighet, unde vor fi cazați pana in maxim 72 de ore. La nivelul Consiliului Județean Maramureș s-a instituit o celula de criza in contextul razboiului din Ucraina. Totodata, s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane…

- La nivelul Consiliului Județean Maramureș s-a instituit o celula de criza in contextul razboiului din Ucraina. Totodata, s-a pregatit un fond de rezerva de 5 milioane lei pentru refugiați. Nu in ultimul rand, la Sighetu Marmației este pregatita de azi o tabara de refugiați pe stadionul municipal. ”Vreau…

- Consiliul Județean Maramureș continua procedurile pentru realizarea a trei parcuri industriale in Baia Sprie, Șomcuta Mare și Farcașa. In momentul de fața se lucreaza la studiile de fezabilitate ale acestor trei parcuri. ”Dupa lungi negocieri și discuții cu autoritațile publice locale, cu primarii din…

- Intruniți luni, 31 ianuarie, in prima ședința din 2022, consilierii județeni au aprobat acordul de cooperare intre Consiliul Județean Maramureș și societatea Pin Me Studio S.R.L., pentru realizarea in comun a evenimentului sportiv ”Raliul Zapezii Maramureș”, ediția a XII-a. Consiliul Județean va finanța…

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Maramureș din 23 decembrie 2021 s-a aprobat incheierea unui Acord de Parteneriat intre U.A.T Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș și U.A.T. Comuna Poienile de Sub Munte, in vederea implementarii unor masuri pentru realizarea obiectivului de…