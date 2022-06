Dupa ce au lucrat impreuna acum opt ani la piesa “Doar Tu” și au avut succes, iata ca Ralflo și Simona Nae au repetat aceasta experiența. Cei doi interpreți care au stiluri muzicale diferite au intrat din nou in studioul de inregistrari și au colaborat pentru piesa “Ca Va”, la care au filmat și un videoclip impreuna. Dupa ce Simona Nae a revenit in forța cu o piesa noua, acum are o alta surpriza muzicala impreuna cu Sprint Music, mai precis o noua colaborare cu Ralflo pentru melodia “Ca Va” la care au filmat și un videoclip in Grecia in regia lui Claudiu Stan (MVPEntertainment). “Noi ne cunoaștem…