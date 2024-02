KAROL G colaborează cu Tiësto pentru “CONTIGO” KAROL G colaboreaza cu Tiesto pentru “CONTIGO”. Creata de Karol G și Pedro Artola și produsa de WeOwnTheCity, povestea țesuta in „CONTIGO” este adusa la viața printr-un videoclip captivant cu Karol, Tiesto și Young Miko. Acest videoclip se scufunda intr-o poveste duioasa a unui cuplu cu o conexiune pura și unica, creand o lume intima in care parca ar fi singurii oameni care exista, izolați de zgomotul lumii. Ei traiesc și iubesc sarbatorind intens acele sentimente care nu pot fi controlate și care sunt atat de puternice incat depașesc toate obstacolele. Realizarile recente ale lui Karol G stau… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

