Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Aeriene Romane au emis o noua alerta in legatura cu securitatea bazei militare de la Mihail Kogalniceanu, dupa ce personalul de paza a raportat prezența unei drone in proximitatea acesteia. Incidentul recent, al doilea din aceasta saptamana.

- Fragmente dintr-o drona au fost gasite joi seara, 28 martie, in Insula Mare a Brailei. Drona s-a prabușit pe un camp, iar imagini de la locul prabușirii au fost publicate de publicația locala debraila.ro.Drona a lasat in urma impactului „un crater cu diametru de aproximativ 4 metri”, fiind vizibil și…

- Un incident neobișnuit a avut loc la bordul unui avion cu 153 de pasageri. Doi piloti indonezieni care se aflau la comanda unui avion au adormit aproape simultan si nu au reactionat timp de aproape 30 de minute in timpul zborului, relateaza The Guardian, citata de News.ro. Zborul Batik Air se deplasa…

- Miercuri, o fregata a Marinei Germane, Hessen, a deschis focul asupra unei drone fara sa știe ca aceasta aparținea armatei americane in timpul operațiunii sale in Marea Roșie. Incidentul a avut loc cu o seara inainte de vizita ministrului Apararii, Boris Pistorius, la trupele germane in Bavaria. Hessen…

- Doua persoane au murit și alte trei au fost date disparute dupa ce o nava s-a lovit de un pod, provocind prabușirea parțiala a acestuia, joi dimineața, in orașul Guangzhou, Prov. Guangdong, China de Sud, au declarat salvatorii. Incidentul a avut loc in jurul orei 5:30, cind o nava container s-a ciocnit…

- Trei dintre cele patru mari banci de stat din China au oprit plațile de la instituțiile financiare ruse sancționate de Occident, a informat publicația rusa Izvestia, citata de Business Insider.

- Un avion de pasageri E-195 operat de compania naționala sirba AirSerbia s-a lovit recent de un echipament la sol in timpul decolarii și a suferit avarii semnificative in timpul decolarii. Incidentul a avut loc in momentul in care aeronava, cu 106 persoane la bord, urma sa plece spre Dusseldorf de pe…

- O barca de pescuit din provincia Fujian a fost alungata, in dupa-amiaza zilei de 14 februarie, de partea taiwaneza in apele Kinmen. Drept urmare, toți cei patru pescari aflați in barca au cazut in mare, iar doi dintre ei au murit. Purtatorul de cuvant al Biroului pentru afaceri din Taiwan al Consiliului…