Rainbow Six vine pe mobil; Ubisoft confirmă Rainbow Six Mobile şi începe testarea Ubisoft a confirmat pe 5 aprilie faptul ca faimoasa sa serie de jocuri Rainbow Six va sosi pe mobil. Rainbow Six Mobile este numele oficial al noului joc, care va sosi in faza de beta testing, la care gamerii se pot inscrie. Titlul va sosi si pe Android si pe iOS. Rainbow Six Mobile va include harti celebre din Rainbow Six Siege, in special Border si Bank. Desi jocul a fost gandit sa ruleze pe terminale mobile, unele dintre elementele de baza din versiunea de pe PC si console vor fi incluse. Evident, miezul este modul 5 versus 5 „Attack vs Defense”. Jucatorii vor primi o viata extra ceea ce face… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

