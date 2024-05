Stiri pe aceeasi tema

- Richard Abou Zaki a trait una dintre cele mai mari victorii din cariera lui in urma cu o zi, cand a fost desemnat cel mai bun chef din Italia. Avand in vedere concurența incredibila de acolo, acest premiu este o mare implinire pentru el. Iata cum a reacționat, dupa ce a aflat vestea cea mare!

- Un autocar romanesc plin cu pasageri a fost lovit de un camion, miercuri, pe autostrada A4 Torino-Milano din Italia, in apropiere de localitatea Settimo Torinese, scrie Rotalianul. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 11.00. Autocarul, care ar aparține companiei Tarsin, se pregatea sa iasa dintr-o…

- Din aceasta saptamana, aleea cireșilor japonezi la Targoviște! 450 de astfel de arbori decorativi, de o frumusețe rara, aduși special din Italia, vor fi plantați de-a lungul Bulevardului Ferdinand, in fața Dambovița Mall, și vor transforma zona in special in fiecare primavara. Startul plantarii cireșilor…

- Romania U20 și Italia U20 au remizat, scor 0-0, intr-un meci din cadrul Elite League. Selecționerul Costin Curelea (39 de ani) a laudat soliditatea defensiva a „tricolorilor”. La Targoviște, in fața a peste 7.000 de spectatori, Romania a scos o remiza „alba” in fața liderului din Elite League. Costin…

- Un nou cuplu in showbizul romanesc! Sore Mihalache și-a uimit prietenii virtuali cu ultima fotografie distribuita in mediul online. Solista iubește din nou și nu se ferește sa il arate pe barbatul care o face cea mai fericita femeie din lume. Cei doi au fost plecați in vacanța, in Italia! Sore Mihalache…

- Alex Leonte și Manuela Lupașcu o țin dintr-o vacanța in alta. Dupa ce, in luna februarie, au fost in Paris, acum cei doi planuiesc o alta escapada romantica pentru cateva zile, de aceasta data in Italia.

- Pe o partie din Val di Fiemme, in regiunea Trentino, Italia, un schior a filmat inregistrarea unui lup care fugea cu viteza in momentul in care a zarit un om apropiindu-se de el. Cu disperare, animalul a incercat sa evadeze, dar a fost blocat de plasele de protecție amplasate la marginea partiei.Urmare…

- Prezența actriței Ramona Badescu la intalnirile de ieri ale premierului Marcel Ciolacu de la Roma nu a fost una intamplatoare, ci a avut o ținta clara. Ramona Badescu a fost ieri, la Roma, mai tot timpul in preajma premierului Marcel Ciolacu. Insa ceea ce nu s-a spus este faptul ca romanca, nascuta…