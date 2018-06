Stiri pe aceeasi tema

- Ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP.Aceste atacuri au vizat doua situri militare…

- Aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP. Aceste atacuri au vizat doua situri…

- Un vapor urmeaza sa plece marti din Fasia Gaza – cu scopul de a ”sparge blocada” israeliana impusa enclavei palestiniene de peste zece ani, a anuntat comitetul miscarii ”Marele mars al intoarcerii”, relateaza AFP conform News.ro . Palestinienii din Fasia Gaza, un teritoriu situat intre Israel, Egipt…

- Armata israeliana a confirmat bombardamentul, precizand ca a actiunea militara a fost efectuata ca reactie la plasarea unui dispozitiv exploziv in apropierea gardului de la frontiera intre Israel si Fasia Gaza. Dispozitivul a explodat in cursul dezamorsarii, fara sa se inregistreze victime. In…

- Avioane militare israeliene au bombardat ''infrastructura subterana terorista'' apartinand Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat miercuri armata israeliana, precizand ca au mai fost lovite alte doua tinte militare ale miscarii islamiste palestiniene, transmite dpa. Loviturile…

- Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, scrie realitatea.net.Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, dar sustine ca nu este implicata in explozia care s-a soldat cu moartea a sase membri ai miscarii islamiste Hamas,

- Zeci de mii de palestinieni participa vineri la "Marsul intoarcerii", organizat de miscarea islamista Hamas pentru incurajarea revenirii refugiatilor palestinieni pe teritoriul israelian.Armata israeliana a mobilizat zeci de lunetisti pentru aceste proteste violente, iar ministrul israelian…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…