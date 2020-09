autor: Pierre Tricot In Osteopatia pentru copii, Pierre Tricot prezinta publicului larg informații graitoare despre experiențele care dovedesc ca tratamentul osteopatic efectuat regulat poate da rezultate peste așteptari in tratarea unor tulburari funcționale, structurale, de sistem nervos, in probleme de ordin fizic, fiziologic dar și psihic, atat la adulți, cat mai ales la copii. Prezentata intregii lumi ca practica medicala de tip holistic, preventiva și curativa, osteopatia a parcurs un drum lung in cei peste 140 de ani de cand a fost intaia data folosita ca metoda de ameliorare și…