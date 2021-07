Stiri pe aceeasi tema

- Trei rafinarii amplasate in municipiul Ploiesti si comuna Brazi au fost amendate de comisarii de mediu, ca urmare a disconfortului olfactiv resimtit de ploiesteni in perioada 4-5 iulie, informeaza, miercuri, Garda Nationala de Mediu (GNM). Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a institutiei,…

- Primarul sectorului 1 afirma, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca este un „fake news” informația potrivit careia primaria a fost amendata de Garda de Mediu. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, afirma, insa, citat de site-ul buletin de bucurești ca Primaria sectorului 1 a fost amendata, dar…

- Rafinaria Vega din Ploiesti a fost amendata de Garda de Mediu Prahova cu suma de 100.000 de lei in urma unui control demarat, vineri, pe fondul mai multor sesizari ale cetatenilor cu privire la un miros greu de produse petroliere care a persistat in oras. Potrivit datelor postate, luni, pe…

- Comisarul-sef al Garzii Nationale de mediu, Octavian Berceanu, spune ca in unele comune, situatia legata de aruncarea ilegala a gunoiului nu se remediaza in niciun fel si ca autoritatile nu reactioneaza la nicio masura punitiva. "Autoritatile nu fac nimic, chiar daca noi dam amenzi, chiar daca mergem…

- Comisarul-șef al Garzii Naționale de mediu, Octavian Berceanu, spune ca in unele comune, situația legata de aruncarea ilegala a gunoiului nu se remediaza in niciun fel și ca autoritațile nu reacționeaza la nicio masura punitiva - „Autoritațile nu fac nimic, chiar daca noi dam amenzi, chiar daca mergem…

- Directorul Garzii Nationale de Mediu (GNM), Octavian Berceanu, a declarat ieri, la Ploiesti, ca in ultimele cinci zile au fost efectuate ample controale in judetul Prahova, in cadrul carora au fost aplicate amenzi de peste 1,1 milioane de lei, verificarile fiind efectuate de echipe mixte venite din…

- Directorul Garzii Nationale de Mediu (GNM), Octavian Berceanu, a declarat vineri, la Ploiesti, ca in ultimele cinci zile au fost efectuate ample controale in judetul Prahova, in cadrul carora au fost aplicate , verificarile fiind efectuate de echipe mixte venite din alte judete pentru reducerea la…

- O ampla actiune de control a comisarilor Garzii de Mediu a avut in vizor centrele de dezmembrare a masinilor scoase din uz din comunele pravovene Bucov si Scorteni, dar si in Mizil si Ploiesti.