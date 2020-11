" In 2019, rafinaria prahoveana a reusit sa consemneze recorduri operationale la productia de bitum (120.000 de tone), respectiv productia de hexan (92.000). Un nivel de productie ridicat a fost mentinut si in primele 9 luni ale lui 2020, cu un total de 265.000 de tone de materii prime si semifabricate procesate. Productia in crestere este sustinuta de instalatia de bitum modificat cu polimeri, ridicata in 2007, dupa preluarea pachetului majoritar de catre KMG International, cu un efort investitional de peste 7 milioane de dolari. In perioada urmatoare, KMG International intentioneaza sa faca…