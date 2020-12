Stiri pe aceeasi tema

- Plutonierul adjutant șef Stanciu Ovidiu, impreuna cu colegii sai, dupa o noapte in care au acordat sprijin structurilor M.A.I. Neamț au realizat in aceasta dimineața la revenirea in mun. Bacau, ca in continuare este nevoie de ei. “Faptul ca suntem zi și noapte in mijlocul societații face ca uneori,…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac, joi, 67 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Suceava, Bistrita-Nasaud, Botosani, Neamt si Bacau in trei dosare in care sunt investigate infractiuni de coruptie si spalare de bani. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii de la Serviciul Teritorial…

- Ieri 22.11.2020, jandarmii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Bacau au depistat pe raza municipiului Bacau un barbat din municipiul Roman, județul Neamț, care intenționa sa vanda peste 1.600 de petarde și artificii persoanelor interesate și sunt moment ce fenomenul ilicit se manifesta. Jandarmii,…

- Liderul Federației Sindicatelor Silva, inginerul silvicultor bacauan Silviu Geana, a solicitat premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului, Costel Alexe, sa nu adopte fara o dezbatere cu partenerii sociali reprezentativi proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii…

- Numaratoarea provizorie a voturilor din toate secțiile de vot din Bacau il da drept caștigator al alegerilor pe Lucian Viziteu, cu 14.600 de voturi. Pe locul doi s-a clasat Sergiu Sechelariu, cu 10.090 de sufragii, iar pe trei, Cosmin Necula, cu 9432 de voturi. Dorin Chirilescu a obținut 1.779 de voturi,…

- Pana astazi, 25 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 119.683 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre acestea, 96.158 au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.629 de cazuri…

- Spitalul bacauan a semnat un contract de finanțare din fonduri europene pentru modernizarea și reabilitarea cladirilor dar și pentru dotarea cu echipamente medicale. “Spitalul benenficiaza de o serie de proiecte si alocari europene care vor schimba nu numai fata acestuia ci intreaga zona de functionare.…

- Prima ediție a Concursului „Descopera Dunarea”, finalizata in aceste zile, concurs organizat de Administrația Bazinala de Apa (ABA) Siret, alaturi de Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) și celelalte zece administrații bazinale de apa din țara, are intre caștigatori și un bacauan. El este Ianis-Tudor…