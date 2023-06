Rafila și Romașcanu, frățiorii „locotenenți” de la Ateneul Român ai plagiatorului Radu Bălănescu Ateneul Roman a fost luat ieri seara cu asalt de o mulțime de barbați imbracați in costume negre, printre care și cațiva miniștri, bifand astfel prezența la un eveniment, denumit pompos gala, regizat de „jucaria” numita Marea Loja Nationala din Romania (MLNR) a plagiatorului Radu Ninel Balanescu. Gala de excelența masonica pentru Balanescu, patronata de Ministerul Culturii La Ateneul Roman din Capitala s-a organizat ieri un eveniment denumit cea de-a X-a editie a Galei Premiilor MLNR, in parteneriat cu Ministerul Culturii, unde amfitrion a fost așa zisul șef al masonilor, Radu Ninel Balanescu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

