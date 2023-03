Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat pentru News.ro ca Spitalul Militar Central este unul dintre cele mai bune spitale din Romania si ca situatia deputatului a carui familie afirma ca a fost ucis de patru infectii nosocomiale pe care le-ar fi luat din acest spital urmeaza sa fie clarificata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca „unul din teluri” este reducerea numarul de paturi din spitale finantate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, insa decizia trebuie luata in urma unei evaluari si a discutiilor cu cei implicati. „O sa facem lucrul acesta, este unul din…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, marti, referindu-se la cazul medicului Dan Tesloianu, acuzat ca a montat stimulatoare cardiace recoltate de la persoane decedate, ca daca acele dispozitive erau de unica folosinta, atunci nu are rost sa intram in alte speculatii si sa facem comparatii…

- De la inceputul campaniei de vaccinare și pana la sfarsitul anului 2021 au fost clasificate peste 19.700 de reactii adverse la vaccinurile COVID-19 . Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri, o serie de date statistice referitoare la reactiile adverse la vaccinarea impotriva COVID-19, in care se arata…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi ca in prezent Romania se afla in stare de alerta epidemiologica in contextul cresterii numarului de infectii respiratorii si a cazurilor de gripa confirmate clinic, precizand ca nu declara epidemie, intrucat ar presupune revenirea la „anumite restrictii”,…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, spune ca sunt medicamente pe piața și recomanda administrarea medicamentelor generice, care au aceeași substanța activa. El spune ca daca va fi declarata epidemie de gripa, purtarea maștilor va fi obligatorie doar in

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat-citat de news.ro si Hotnews- ca anul viitor Romania va incerca sa gaseasca parghiile prin care sa poata fi posibil un eventualul flux de personal medical calificat din alte tari decat din Uniunea Europeana, pentru a acoperi deficitul de personal. Potrivit…