- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca nu a discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciuca despre o eventuala mutare a unor atributii privind gestionarea pandemiei de COVID de la Departamentul de Situatii de Urgenta la Ministerul Sanatatii, subliniind ca problema tine de armonizarea procedurilor…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a declarat, sambata, ca printre masurile imediate pe care le propune pentru gestionarea valului 4 al pandemiei de COVID-19 se numara sporirea numarului de call center-uri pentru cetateni, introducerea de protocoale pentru medicii de familie privind tratarea bolii…

- Aproape 400 de ventilatoare fixe și mobile și 20 de concentratoare din partea Unifarm vor ajunge in spitalele din țara. Hotarare a CNSU Aproape 400 de ventilatoare fixe și mobile și 20 de concentratoare din partea Unifarm vor ajunge in spitalele din țara. Hotarare a CNSU Vineri, Comitetul Național pentru…