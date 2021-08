Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 3 ATP si cap de serie numarul 1, a fost eliminat, joi, in optimile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Washington. Acceptat direct in tutul al doilea, Nadal a trecut de americanul Jack Sock, locul 192 ATP, beneficiar al unui wild card, dar a fost invins in optimi…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 3 mondial, a fost eliminat in optimile de finala ale turneului ATP de la Washington, la care si-a facut revenirea in competitie dupa o convalescenta de doua luni, in urma unei accidentari la picior, fiind invins in trei seturi, 6-4, 1-6, 6-4, de sud-africanul…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep (nr. 10 WTA) a declarat, joi dimineata, inaintea plecarii spre Canada, acolo unde va participa la turneul de la Montreal, ca dupa retragerea de la JO 2020 se gandeste la participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, dar nu mai vrea sa-si impuna un obiectiv pentru…

- Spaniolul Rafael Nadal, loc 3 ATP, și-a inceput asaltul care duce spre US Open. L-a batut in 3 seturi grele pe americanul Jack Sock (nr. 192 ATP), scor 6-2 4-6 7-6 (1). Caștigator de 20 de turnee de Grand Slam, Nadal a jucat pe hardul de la Washington și a reușit un punct extraordinar, in care a realizat…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 3 ATP si cap de serie numarul 1, s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Washington. Acceptat direct in turul al doilea, Nadal l-a invins, cu scorul de 6-2, 4-6, 7-6 (1), pe americanul Jack Sock, locul 192 ATP, beneficiar…

- Eliminat în sferturi de la Wimbledon, Roger Federer a anuntat, marti, ca nu va evolua la turneul de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentari la genunchi."Din pacate, în timpul sezonului de iarba, am suferit din nou o problema la genunchi si…

- „Nu stiu daca voi juca meciul din optimi” de la Roland Garros, a declarat sambata noaptea elvetianul Roger Federer (8 ATP, favorit nr. 8) dupa partida foarte solicitanta, de aproape patru ore, cu germanul Dominik Koepfer (59 ATP) din turul al treilea. Federer s-a impus greu , in patru seturi, 7-6 (7/5),…