- Rafael Nadal (36 de ani), numarul 2 mondial in clasamentul ATP, și soția sa, Maria Francisca Perello, au devenit parinți sambata. „Xisca” și Rafa au un baiat, pe care l-au botezat Rafael. Maria Francisca a nascut in aceasta dupa-amiaza, in Palma de Mallorca, soțul sau asistand la fericitul eveniment,…

- Familia regala a Spaniei este zilele acestea in vacanta si a plecat de la Madrid in insula Mallorca. Regele Felipe, sotia sa, regina Letizia și cele doua fiice ale lor, Lenor și Sofia, au abandonat tinutele sobre și au iesit la o plimbare pe strazile din orașul Palma.

- O regina imbracata in rochie mini? Este sau nu conform cu eticheta regala? Regina Letizia a Spaniei, in varsta de 49 de ani, a considerat ca da si a ales o tinuta periculos de scurta atunci cand a iesit alaturi de fiicele ei, Printesa Leonor si Infanta Sofia, pe strazile din Palma de Mallorca.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de calatorie pentru Spania. MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe aeroporturi vor fi afectate de greva prelungita a unei companii…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe cale aeriana inspre si dinspre Regatul Spaniei ca mai multe organizatii sindicale au anuntat prelungirea grevei insotitorilor de zbor ai companiei aeriene Ryanair, in perioadele…