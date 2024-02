Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a murit in Spania, intr-un accident stupid! O componenta metalica a airbag-ului i-a secționat vena jugulara Presa spaniola relateaza moartea, in condiții bizare, a unui roman care conducea mașina spre aeroportul din Palma de Mallorca și care a fost implicat intr-o coliziune ușoara.Barbatul,…

- Ediția de miercuri, 7 februarie 2024, de la Survivor Romania All Stars 2024 a fost plina de tensiuni intre concurenți. Subiectul discuțiilor agitate a fost, din nou, Jador. Cantarețului de manele i s-au adus acuzații grave. „O palma peste fata sa se trezeasca”. Foto Jador se afla din nou in mijlocul…

- Mallorca este principala insula a arhipelagului balear din Spania. Capitala insulei si a intregului arhipelag este Palma de Mallorca. Hotelurile din Mallorca sunt concentrate in principal de-a lungul coastei, renumite pentru plajele sale de nisip minunate si apele cristaline de un albastru izbitor.…

- O poveste de dragoste neimpartașita a dus-o direct dupa gratii pe o romanca de 41 de ani, stabilita in Spania. Antrenorul sau personal, de la un centru sportiv cin Palma de Mallorca, o acuza de hartuire și, se pare ca femeia, are un istoric similar cu alți barbați.

- Mariana Pandele a fost unul dintre turiiștii cazați la complexul "Ferma Dacilor" care a asistat la tragedia din dimineața zilei de 26 decembrie. "Noi am venit intr-un grup de 10 prieteni, facusem rezervare in pavilionul central, iar cu o zi inainte (de incendiu 0 N.R.), cei de la "Ferma Dacilor" ne-au…

- Andreea Mantea, in varsta de 37 de ani, a publicat primele imagini din casa cu etaj pe care a construit-o in urma cu ceva timp. Vedeta și fiul ei, in varsta de 8 ani, locuiesc acum intr-o casa cu etaj pe care prezentatoarea TV a mobilat-o și utilat-o dupa bunul plac.Casa Andreei Mantea are un living…

- Poliția Naționala din Manacor, al treilea oraș ca marime de pe insula Mallorca, din Baleare, a arestat un om de afaceri care platea salarii de un euro pe ora lucratorilor sai. Suspectul, un roman care se afla sub un mandat internațional de arestare, i-a pacalit pe mai mulți compatrioți sa vina la munca…

- Caștgator al Turului Franței in 1997, rutierul german Jan Ullrich, 50 de ani pe 2 decembrie, a marturisit, in premiera, raspicat, intr-un interviu pentru Bild, ca s-a dopat inainte de acea cursa.„Da, am facut-o! Da”, a afirmat Ulrich, care a caștigat „Marea Bucla” in urma cu 26 de ani. Pana acum, ciclistul…