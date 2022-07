Raed Arafat, premiat de liderul Emiratelor Arabe Unite. Relatarea de pe pagina sa de Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, marti seara, ca s-au dat doua mesaje RO-Alert in Bucuresti si in Ilfov, pentru ca avertizarea meteo a fost ridicata d la cod portocaliu la cod rosu. Arafat anunta ca au fost peste 120 de solicitari pentru interventii si este posibil…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat luni, 13 iunie, ca trebuia facut ceva „vizibil” pentru a preveni inecurile in mare. El s-a referit la geamandurile sub forma de cruce care au fost vazute plutind in weekend pe litoral și care au starnit revolta turiștilor. „Am…

- Companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea in tara noastra fara conturi blocate daca vor intra sub un sistem de supraveghere din partea statului, prevede Ordonanta de Urgenta pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca exercitiul international de simulare a unei explozii urmata de scurgeri de gaze periculoase in atmosfera, organizat de catre EU MODEX pe parcursul a 5 zile, la combinatul Azomures…

- Ministerul Sanatatii afirma, intr-un mesaj de Ziua Internationala a Medicinei de Urgenta, ca dezvoltarea capacitatii profesionale pentru medici, asistenti si alte categorii de personal care asigura asistenta medicala de urgenta "nu se poate realiza prin despartirea de Ministerul Sanatatii, ci printr-o…

- „Am aprobat astazi in sedinta de Guvern indicatorii tehnico-economici pentru dezvoltarea infrastructurii Portului Braila (danele 26 si 27)! Pentru derularea acestui proiect a fost realizat un studiu de fezabilitate din care a rezultat ca sunt necesare urmatoarele lucrari: – constructia unor cheuri verticale…

- Seful DSU, Raed Arafat, infectat cu SARS-CoV-2 Raed Arafat. FOTO: gov.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat ca este infectat cu COVID-19. "Am purtat masca tot timpul. Ieri dimineața testul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat vineri, la Timisoara, operationalizarea celei de-a doua masini de terapie intensiva din municipiu, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…