- Doua persoane au fost conduse la sectia de politie pentru identificare si pentru luarea masurilor legale, dupa ce au fost implicate intr-o altercatie la protestul din Piata Victoriei, informeaza vineri Jandarmeria Capitalei. "Prin masurile pe care le luam, punem pe primul plan sanatatea, ordinea publica…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, le-a transmis protestatarilor din Piata Victoriei ca exista coronavirus, iar tot ce s-a muncit putem pierde in urmatoarea perioada daca nu respectaam regulile. "Au aparut astfel de demonstranti si in Germania si in alte parti. Oameni care…

