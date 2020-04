Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea muncitorilor romani sezonieri a fost facuta pe cale diplomatica dar nimeni nu a crezut ca vor fi chemate 2.000 de persoane intr-o singura zi, a declarat secretarul de stat Raed Arafat. „Acest...

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, sambata, la „Marius Tuca Show”, referitor la situația creata de plecarea muncitorilor sezonieri din țara, ca solicitarea a fost facuta pe cale diplomatica, dar ca nimeni nu a crezut ca vor fi chemați 2.000 de romani intr-o singura zi.Secretarul de…

- Secretarul de stat Raed Arafat a transmis, duminica, un mesaj prin care ii indeamna pe romani sa poarte masca in spațiul public, indiferent daca au sau nu afecțiuni respiratorii. Mesajul lui Raed Arafat vine in contextul in care autoritațile din mai multe județe au impus cetațenilor obligativitatea…

- Mai mult de jumatate dintre persoanele intervievate in cadrul unui sondaj Avangarde cred ca virusul Covid 19 a fost creat in laborator (52%) și doar 14% cred ca s-a transmis de la animal la om. Sondajul a fost prezentat, luni seara, la emisiunea Siteza Zilei, de la Antena3. Potrivit sondajului, cei…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 38.600 persoane, cetațeni romani și straini, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara si peste 15.600 mijloace de transport, dintre care aproximativ 9.200 pe sensul de intrare…

- Secretarul de stat Raed Arafat trage un semnal de alarma privind nunarul mare de romani care aleg sa ignore recomandarile autoritaților și sa iasa din casa, chiar și pentru actrivitați care nu sunt esențiale. “Mai multe persoane au sunat sa spuna ca sunt prea multi care au iesit la plimbare si la gratare…

- Peste 3.500 de romani sunt blocați la granița dintre Austria și Ungaria, dupa decizia guvernului maghiar de a nu mai permite tranzitarea teritoriului țarii, pe fondul pandemiei de coronavirus. Budapesta a permis numai camioanelor de marfa sa tranziteze țara. Ministerul de interne a transmis ca Bogdan…

- Secretarul de stat Nelu Tataru, din Ministerul Sanatații, a declarat, joi, intr-o conferința de presa susținuta la sediul instituției ca pentru a preveni coronavirusul e mai bine sa evitam „pupaturile”. „Dam numai florile, fara sa ne pupam!”, a declarat Nelu Tataru, in contextul in care obisnuiesti…