- Șeful DSU Raed Arafat a explicat, marți, la Antena 3, cine decide introducerea restricțiilor. „Mecanismul este urmatorul. Grupul tehnico-stiintiic este format din colegi de la INSP, Ministerul Sanații, medici de la infecțioase și alte instituții implicate in Covid. Peste jumatate sunt medici…

- Intr-o intervenție in direct, vineri seara, la Antena 3, secretarul de stat Raed Arafat a confirmat ca valul 3 al pandemiei a inceput deja. Oficialul recomanda populației sa nu intre in panica și sa respecte in continuare masurile de siguranța recomandate de autoritați. Arafat: „Fara ajutorul majoritații…

- Deschiderea școlilor ar putea duce la la o creștere a numarului de infectari cu COVID-19, dar important va fi daca aceasta creștere este controlabila, adica nu va crea presiune pe sistemul de sanatate, a declarat Raed Arafat, șeful DSU. „Monitorizam zilnic toate datele care vin sa vedem daca creste,…

- Seful DSU, Raed Arafat, a declarat ca, de la mijlocul saptamanii viitoare, focarele vor fi luate in calcul in ceea ce priveste incidenta cazurilor de COVID-19, astfel ca va exista o imagine mai clara a situatiei pandemiei din Romania. ”S-a luat decizia ca incepand cu urmatoarea hotarare de Guvern, vor…

