- Raed Arafat, parintele SMURD Romania, spune ca prin montarea unor geamanduri cu cruce ativa nu a urmarit decat sa „sporeasca actiunile de prevenire a inecurilor“, prin semnalarea, intr-un mod vizibil, a zonelor periculoase unde au avut loc mai multe inecuri in ultimii ani. ”Am comis-o din nou! Am incercat…

