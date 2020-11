Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Comitetelor Județene pentru Situații de Urgența din Cluj, Timiș și Salaj, comandantul acțiunii, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a semnat ordinele de carantinare zonala pentru urmatoarele localitați: – Gherla din județul Cluj; – Becicherecu Mic, Dudeștii Noi, Dumbravița, Fibiș, Ghiroda,…

