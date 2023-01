Rae Sremmurd a lansat single-ul Torpedo

Stiri pe aceeasi tema

- Cuco a lansat piesa „First Of The Year”. Fanii au devenit indragostiți de cantec dupa ce Cuco l-a inclus in playlist-ul pentru recentul sau turneu din America de Nord. „First Of The Year” este o balada psihedelica de vis, care urmeaza single-ul „Pendant”, pe care l-a impartașit ca un omagiu adus bunicului…

- Shania Twain a lansat single-ul “Giddy Up!”. Piesa pregatește scena pentru noul ei album – Queen of Me, care va sosi pe 3 februarie 2023. Se remarca in special ca cea de-al șaselea material discografic si primul proiect din 2017. Shania spune: “zicala „Hai, fetelor!” este un sentiment minunat de inalțator…

- Riovaz a lansat single-ul “Tantrum”. Pixul noului venit din New Jersey este de obicei ascuțit dupa ce lansarile recente „you’re a parasite” și „Tell Me Your Fears” l-au poziționat ca un observator acut al romantismului greșit. Piesa succinta de doua minute este pornita de un ritm puternic, care da tonul…

- Chitaristul timișorean Sebi Barzeianu, membru al trupei Phaser, a lansat un nou single extras de pe viitorul sau album, cu care debuteaza ca artist solo. Piesa este intitulata „Morse Code” și este insoțita și de un videoclip. „Morse Code” este al patrulea single extras de pe albumul „Perceptions of…

- Pe data de 10 Noiembrie 2022, trupa suceveana Nightmarion a lansat un single insoțit de videoclip, pentru piesa “ Capat de drum “, piesa ce este in colaborare cu Mihnea Blidariu de la Luna Amara. Trupa povestește ca “Dupa lansarea single-ului ”Terapie”, ne-am hotarat sa scriem un fel de copil spiritual…

- Formația KRYPTON a lansat astazi, 4 noiembrie 2022, un nou single, intitulat „Iarta-ma”, impreuna cu noul solist vocal – Dragoș Moldovan, caștigatorul concursului Vocea Romaniei. Noua melodie a trupei poate fi ascultata pe Youtube la linkul de mai jos: In toamna acestui an, trupa KRYPTON a inceput colaborarea…

- Rihanna – icon-ul, designerul, antreprenorul, filantropul și cel mai bine vandut artist de single-uri digitale din toate timpurile – iși face foarte așteptata revenire cu „Lift Me Up”, single-ul principal de pe viitoarea coloana sonora originala – Black Panther: Wakanda Forever. „Lift Me Up” – un omagiu…

- Dupa “Iubirea noastra” Cristina Vasiu a intrat din nou in studioul de inregistrari și iata ca lanseaza un nou single. Pentru noua piesa “Langa altcineva” solista a lucrat cu o echipa de profesioniști la fel cum s-a intamplat și pentru videoclip, care este unul cu adevarat special pentru care a apelat…