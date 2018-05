Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca actuala coalitie va continua implementarea programului de guvernare in ciuda "atacurilor publice din partea presedintelui Iohannis". El a afirmat, la Antena 3, ca "evolutia economiei este pozitiva" si, prin urmare,…

- CE a mentinut estimarie referitoare la cresterea economiei Romaniei la 4,5% Conform previziunilor economice de primavara, publicate ieri, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la 3,4% din PIB în 2018, pentru ca anul viitor sa se adânceasca la 3,8%. În ceea ce priveste…

- Economia britanica a inregistrat in primul trimestru cea mai slaba evolutie de la sfarsitul anului 2012, din cauza ninsorilor care au afectat comertul cu amanuntul si lucrarile de constructii, cu toate ca statisticienii spun ca efectul general al vremii nefavorabile a fost limitat, transmite Bloomberg.Biroul…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala. Conform documentului referitor la perspectivele…

- Cel de-al saselea opus din franciza „Terminator“, produs de Paramount, cu Arnold Schwarzenegger si Linda Hamilton, va fi lansat in toamna lui 2019, cu cateva luni intarziere fata de data programata, scrie The Hollywood Reporter.

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- Cu ocazia unei conferinte organizata la Jakarta, Lagarde a apreciat ca tarile din Asia de Sud-Est se pregatesc pentru a face fata unor dobanzi mai mari in economiile avansate, in special in SUA si Europa, dar i-a avertizat pe decidenti ca trebuie sa ramana vigilenti cu privire la efectele asupra…

- Cu totii stim ca Buzaul avea o Zona Industriala prospera inainte de 1989 si iarasi este cunoscut faptul ca, dupa Revolutie economia urbei si a judetului a fost capusata de cativa “flausati” care mai tarziu au pozat in miliardari de carton. Cine a beneficiat de Economia subterana a Buzaului?